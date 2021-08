Liam Payne y Maya Henry volvieron después de cancelar su compromiso

Spread Pictures / SplashNews.com

Aunque Liam admitió anteriormente que "no ha sido muy bueno en las relaciones", la fuente dice que ese no es necesariamente el caso cuando se trata de Maya. "Maya realmente complementa a Liam", comparte el informante. "Ella es muy suave y mantiene a Liam con los pies en la tierra, que es algo que la gente a su alrededor ha notado y ama de ella".

No obstante, cuando Liam habló sobre su separación en junio, él dijo que esperaba trabajar en sí mismo para no "seguir lastimando a la gente".

"Simplemente no soy muy bueno con ellos, así que necesito trabajar en mí mismo antes de ponerme ante alguien más", confesó. "Y siento que ahí es donde llegué en mi última relación. Simplemente ya no estaba dando una muy buena versión de mí, que no apreciaba y no me gustaba ser".