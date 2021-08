Scarlett Johansson dio a luz y le dio la bienvenida a su primer bebé con Colin Jost

Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock

El dúo, que se comprometió después de un noviazgo de dos años, rara vez discute públicamente su historia de amor. Sin embargo, Colin elogió a su esposa en sus memorias de 2020.

El comediante de 39 años describió a Scarlett con "una gracia y una sonrisa que nunca he visto en ningún otro ser humano", y agregó, "He conocido a alguien a quien amo y con quien me siento más cómodo que nunca. Me siento más seguro comprometiéndome con lo que estoy trabajando y defendiendo lo que creo, sin importar si a la gente le gusta o no".

Asimismo, Scarlett, de 36 años, ha dado fe del lado romántico de Colin. Tras su propuesta, la nominada al Oscar le habló a Ellen DeGeneres sobre la ocasión de cuento de hadas.

"Fue un momento muy especial", recordó en 2019. "Y creo que, más que nada, cuando alguien te dice que quiere compartir el resto de su vida contigo, es algo encantador y especial".

Mientras tanto, el colega de SNL de Colin, Michael Che, bromeó sobre cómo ha evolucionado su amistad desde que el comediante se conectó con la estrella de cine.