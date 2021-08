Holly Madison dice que tomó una “decisión peligrosa” cuando se unió al mundo Playboy de Hugh Hefner

Holly Madison está reflexionando sobre su participación en la marca Playboy para un nuevo proyecto sin guion.

El martes, 17 de agosto, A&E Network lanzó el primer tráiler de Secrets of Playboy, una serie documental de 10 partes que examina el mundo del fallecido fundador de Playboy, Hugh Hefner. El programa, que se estrenará a principios de 2022, contará con entrevistas exclusivas con personas que conocen de primera mano la vida de Hef, junto con imágenes de archivo existentes.

Entre los que aparecen en el tráiler está Holly, quien vivió con Hef en la Mansión Playboy de 2001 a 2008. La ex estrella de 41 años de The Girls Next Door ha hablado previamente sobre los momentos dolorosos de su pasado en Playboy.