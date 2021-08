Mira a Kendall Jenner usando la medalla olímpica de Devin Booker con mucho orgullo

Instagram

Después de todo, los seguidores la vieron animar a Devin durante las Finales de la NBA, y ha sido vista con su ropa de los Phoenix Suns en varias ocasiones.

Devin también ha mostrado su apoyo a Kendall, enviándole una hermosa exhibición de cactus en forma de "818" cuando ella lanzó su marca de tequila.

Sin embargo, la pareja, que ha estado saliendo durante más de un año, todavía intenta proteger su relación del centro de atención.

"Creo que me hace la vida mucho más fácil", dijo durante la reunión de Keeping Up With the Kardashians, "y nuestra relación es mucho mejor, para ser honesta... Siento que es un asunto privado y no para que nadie más lo juzgue o lo conozca".