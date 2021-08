Christopher Uckermann y su postura antivacuna genera polémica con RBD

Christopher compartió videos negacionistas de la pandemia donde aseguraban que todo era "para tomar el control de nuestras vidas, libertad y salud".

Ya en febrero de este año, el recordado Diego Bustamante de Rebelde reveló a Edén Dorantes que no se vacunaría...

"No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie (de su familia) se va a vacunar".