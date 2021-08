Alex Rodríguez explica cómo están sus hijas luego de su separación de Jennifer Lopez

"Así que estoy en un gran lugar", reveló. "Estoy muy agradecido por donde Dios y la luz realmente me han puesto, y estoy ansioso .. sobre todo por ver cómo mis niñas siguen desarrollándose".

El exjugador de los Yankees de Nueva York compartió sentimientos similares a finales del mes pasado. Mientras celebraba su 46 cumpleaños en St. Tropez el 27 de julio, A-Rod se tomó un momento para expresar su gratitud.

"Me siento muy agradecido hoy", escribió en una publicación de Instagram. "No solo por celebrar mi gran día con mis increíbles amigos y familiares en este viaje mágico, sino por todos los buenos deseos, el amor y el apoyo de todos. No podría pedir nada más".