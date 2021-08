Todas las fotos de las vacaciones de Kourtney Kardashian y Travis Barker en México

La escapada más especial.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian, le dio a los fanáticos una mirada al interior de su viaje romántico a la playa con su novio Travis Barker el lunes, 16 de agosto, con una serie de historias de Instagram que capturan sus relajantes días junto al océano. El rockero Blink-182 enfrentó su miedo a volar después de sobrevivir a un accidente fatal en 2008 que lo dejó con quemaduras de tercer grado en el 65 por ciento de su cuerpo.