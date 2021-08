Penelope Disick demuestra que se está convirtiendo en una gran chef

Esta no es la primera vez que los fanáticos ven a Penelope ayudar a sus padres en la cocina. En abril, Kourtney publicó una foto de P ayudándola a exprimir unos limones. Y en 2019, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una instantánea de la pequeña usando una espátula de Blancanieves, llamándola "mi pequeña sous chef".