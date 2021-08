A pesar de los rumores Khloé Kardashian y Tristan Thompson no se han reconciliado

Entonces, ¿qué está pasando realmente? "Ellos le están diciendo a la gente que no han vuelto a estar juntos, pero que han estado saliendo bastante a menudo con True", comparte una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

La fuente niega que Khloé, de 37 años, y Tristan, de 30, tengan algo romántico luego de su separación en junio, pero señala que ella "siempre tendrá sentimientos hacia Tristan". Según la fuente, "es difícil para ella y desearía que estas no fueran las circunstancias".