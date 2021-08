La escena eliminada de </>The Crown de Emma Corrin como la princesa Diana romperá tu corazón

Una vez más, hacemos reverencias a Emma Corrin por su magnífica interpretación de la princesa Diana.

Netflix lanzó una escena eliminada de la cuarta temporada de The Crown y, en las nuevas imágenes, una princesa Diana solitaria decide ver el regalo de aniversario que le dio a su esposo, el príncipe Carlos (Josh O'Connor): una grabación de su interpretación de "All I Ask of You" del exitoso musical de Andrew Lloyd Webber, El fantasma de la ópera.

En la escena romántica, la princesa canta con todo su corazón, cautivando al elenco y al equipo de producción de West End. Sin embargo, el momento parece resaltar el hecho de que, aunque prospera en ser el centro de atención, no podría estar más sola en las sombras.