Mira a Josey, el hijo de Naya Rivera, cantando Michael Jackson como su fallecida madre

Al ver las imágenes, los fanáticos compararon rápidamente el aparente amor de Josey por la música tal y como lo hacía Naya, quien saltó a la fama como la animadora cantante Santana López en la exitosa serie de Fox. Ella incluso protagonizó el episodio tributo de Glee a Michael Jackson en 2012, interpretando Smooth Criminal.

Esta no es la primera vez que Josey muestra sus propias habilidades interpretativas y su afinidad por el difunto Rey del Pop. En octubre de 2020, Ryan publicó videos de su hijo bailando Smooth Criminal y They Don't Care About Us.