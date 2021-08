Arath De La Torre rompe el silencio sobre la polémica que generó su comercial de TV

"Te lastiman donde más te duele. Quieren acabar con tu carrera, quieren acabar con tu trayectoria y no se ponen a analizar que no necesitamos eso ahorita; necesitamos unión, necesitamos poner en alto a México y esto no está padre para nadie, ni para nosotros como artistas ni para la gente que se manifieste así en contra de otro artista, porque a veces desafortunadamente el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano".

Arath explica que nunca quiso ofender a la cultura de su país y menos a los Voladores de Papantla, pues solamente siguió el guión que le indicaron para grabar el comercial.

"Jamás le faltaría al respeto a nadie y mucho menos a mis raíces. Yo soy mexicano.