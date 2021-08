Jennifer Lopez sigue adelante y borra el rastro de Alex Rodríguez

¿En cuanto a A-Rod? El exjugador de los Yankees de Nueva York parece estar disfrutando de su condición de soltero. Después de volar a St. Tropez (casi al mismo tiempo que J.Lo) para su cumpleaños, Alex se dirigió a su Instagram Stories para compartir su nueva perspectiva de la vida.

"Saliendo con la gran energía", escribió el 1º de agosto. "Decidido, querido y apuesto..."

Para celebrar su cumpleaños el 27 de julio, Alex expresó que estaba apreciando cada momento, escribiendo en Instagram, "Me siento muy agradecido hoy. No solo por celebrar mi gran día con mis increíbles amigos y familiares en este viaje mágico, sino por todos los buenos deseos, el cariño y el apoyo de todos. No podría pedir nada más".