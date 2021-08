Kourtney Kardashian ayudó a Travis Barker a volar por primera vez desde su accidente de 2008

Kourtney Kardashian jugó un papel importante en ayudar a su novio Travis Barker a superar su miedo a volar, casi 13 años después de que sobreviviera a un accidente de avión.

El sábado 14 de agosto, el baterista de Blink-182 se unió a la estrella de Keeping Up With the Kardashians, así como a su madre Kris Jenner y su novio Corey Gamble, en el jet privado de Kylie Jenner, para volar de Camarillo, California a Cabo San Lucas, México.