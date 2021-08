El novio de Mama June, Geno Doak, fue sentenciado en un caso de posesión de drogas

WE tv

En abril, Mama June compartió que estuvo siete meses sobria después de gastar 600.000 dólares en drogas durante un curso de seis meses. En ese momento, ella compartió, "En un año probablemente gastamos más de un millón de dólares, porque nuestro hábito era de 3.500 a 4.000 dólares por día".

Mientras Geno se unió a ella en su cosumo de sustancias, la estrella de Here Comes Honey Boo Boo dijo que no lo culpa por lo que sucedió. "No es su culpa que yo tenga mi adicción", explicó Mama June. "Creo que, durante nuestra adicción, ambos estábamos en lo que yo llamo nuestro estado mental loco y, a veces, llegabas a amar a las personas a través de su adicción. Él me amaba a través de mi adicción y yo lo amaba a él a través de su adicción".

Además, ella ha hecho las paces con sus cuatro hijas, incluida Alana "Honey Boo Boo" Thompson. En junio, ella se reunió con todos sus hijos para el baby shower de Lauryn "Pumpkin" Efrid.