Todo sobre el “inseparable” vínculo de Kylie Jenner y Travis Scott 2 años después de su separación

En cuanto al intérprete del SICKO MODE y su "esposita", él puede llamarla así, pero no están jugando completamente a la casita. Una fuente cercana a la familia le dijo previamente a E! News en junio de que ellos "todavía tienen casas separadas y no viven juntos, pero son románticos de nuevo y parecen muy felices con la dirección en la que se dirigen". Y esa dirección parece volver a ser pareja. "Kylie y Travis están muy felices y actúan como una pareja nuevamente", dijo la fuente. "Se toman de la mano y son cariñosos. No son tímidos para mostrar su amor por el otro. Se apoyan y son una constante en la vida del otro".