Mira el vaporoso mensaje que Kourtney Kardashian dejó en el baño para Travis Barker

Espejito, espejito, ¿quiénes son los más enamorado de todos?

Claramente son Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes no pueden quitarse las manos de encima durante más de un minuto.

Los tortolitos llevaron su romance al baño (una vez más) con una ardiente nota de amor el 12 de agosto para mostrar su eterna adoración. La estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió en su Instagram Story una foto de un mensaje en el espejo que decía "Te Amo" con vapor, y etiquetó al baterista de Blink-182.