Joshua Bassett dice que ha soportado “mucha homofobia” después de hablar de su sexualidad

"Toda mi vida, la gente me ha dicho mi sexualidad. La gente me ha avergonzado por cosas de las que no saben nada. Quiero agradecerles a aquellos de ustedes que defienden el amor y la aceptación", dijo Joshua. "La toxicidad, el odio y la negatividad dicen menos sobre el tema, pero dicen mucho más sobre quienes lo vomitan".

Él añadió, "Es 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento, es hora de que comencemos a actuar como tal. Ya sea que me ames, me odies o me condenes al infierno, te amo de todos modos".