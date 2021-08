Ashley Tisdale reveló la complicación que sufrió después de su embarazo

La diástasis de recto abdominal, que no es poco frecuente, se produce cuando los grandes músculos abdominales se separan, lo que hace que el estómago sobresalga. Por lo general, se puede solucionar con fisioterapia. Sin embargo, la actriz de 36 años encontró su propia solución. "No ha sido fácil", reconoció, "¡pero haciendo los entrenamientos correctos he podido cerrar la brecha! ¡Agradecida por mis prácticas de Pilates y yoga que me han traído aquí!"

A pesar de los desafíos, parece que a Tisdale le ha encantado convertirse en madre. "¡Esta pequeña dama me hizo mamá! Sabía que @cmfrench y yo tendríamos un lindo bebé, pero no esperaba lo hermosa que sería", dijo efusivamente en una publicación de Instagram el Día de la Madre en mayo. "Ser madre, no sabes lo difícil que es hasta que te conviertes en una. Madres, son verdaderas diosas y madres solteras, son mis súper heroínas. Las últimas 6 semanas han sido una bendición. Jupiter, eres todo y más".