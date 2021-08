Jamás imaginarás cuál icónico atuendo hizo que Bella Hadid se sintiera “avergonzada”

Por último, Bella miró hacia atrás al momento en que llevaba una camisa rosa en un balcón en Europa este verano. "Estoy tan feliz en esta imagen, por primera vez, creo, en toda mi vida adulta", compartió. "Aquí, me siento a gusto, feliz y capaz de trabajar. Me siento bien conmigo misma. Me sentí hermosa en comparación con la chica que vi al principio, ella estaba tan triste y ella está tan contenta y feliz".

"Al ver esa progresión, me siento bendecida de haber salido con vida de ese estado mental en el que estuve durante tantos años", reflexionó Bella. "Entonces, se siente bien".