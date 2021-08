Ashton Kutcher y Mila Kunis se burlan de la controversia generada por sus hábitos de baño

"¿Le estás echando agua a los niños? ¿Estás tratando de derretirlos?" bromeó Ashton, refiriéndose el drama que surgió después de que reveló en el podcast Armchair Expert que la pareja solo baña a sus hijos, Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4, cuando están súper apestosos.

"Aquí está la cosa, si puede ver la suciedad en ellos, límpialos. De lo contrario, no tiene sentido", bromeó. Y Mila confesó, "No me lavo el cuerpo con jabón todos los días... Pero lavo axilas, pechos, agujeros y plantas".

Pero el 11 de agosto, Ashton admitió que "esta cosa del baño está fuera de control".