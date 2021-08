Lil Nas X revela que está en una relación y piensa que “este es el indicado”

Lil Nas X tiene una nueva persona especial con quien acurrucarse y ver la puesta de sol.

En una entrevista con Variety, él reveló que ha encontrado el amor. "He tenido algunos buenos novios y algunos malos", dijo el cantante de Montero (Calm My by Your Name). "Muchos de ellos no estaban emocionalmente disponibles o tenían mucha inseguridad y todo eso".

Ahora, sin embargo, dice, "He encontrado a alguien especial", y agrega, "Creo que este es el indicado. No puedo explicarlo, es solo un sentimiento".