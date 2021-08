Kim Kardashian le agradece a Kanye West por esta poderosa lección

Broadimage/Shutterstock

"Los medios de comunicación realmente me brutalizaron por subir mucho de peso", compartió Kim, quien pasó a tener tres hijos más -Saint (5), Chicago (3) y Psalm (2)- con Kanye. "Estaba en las portadas de revistas como Shamu y yo, ¿quién lo usó mejor? Fue realmente, realmente loco".

Refiriéndose a sus publicaciones en marzo sobre el documental Framing Britney Spears, continuó, "No hace mucho publiqué en mi Instagram como todos los artículos que encontré. Siempre me comparaban con Kate Middleton, así que decía, 'Kate la esposa'y' Kim la ballena',' La esposa vs. La ballena'. Fue tan desagradable. Quiero decir, ni siquiera puedo creer... No creo que eso realmente corra hoy. Pero mató mi autoestima. Me sentaba en casa y lloraba todo el tiempo".