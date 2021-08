Machine Gun Kelly revela un dramático tatuaje en la cabeza al rapársela por completo

Últimamente, la estrella parece estar más centrada en sus proyectos musicales actuales que en su trabajo cinematográfico recientemente estrenado. Él conoció a su novia Megan Fox en el set de Midnight In the Switchgrass, que llegó a los cines el mes pasado, pero antes del lanzamiento, MGK dejó en claro que no estaba orgulloso de la película.

"Si no hablo o twitteo sobre una película en la que apenas estoy, es porque es [emoji del bote de basura]", tuiteó el vocalista de Bloody Valentine el 23 de julio.