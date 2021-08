Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple

Christina Applegate se sinceró sobre su "camino difícil" después de que le diagnosticaran esclerosis múltiple.

La actriz de Dead to Me, que comparte a su hija Sadie con su esposo Martyn LeNoble, se dirigió a Twitter la madrugada del martes, 10 de agosto, para enviar un mensaje sobre su salud. "Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron EM", comenzó. "Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta condición. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún idiota lo bloquee".