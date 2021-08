Kim Kardashian usó un insólito look de incógnito para apoyar a Kanye West

Kim Kardashian apoyó a su ex Kanye West en la fiesta para escuchar el nuevo álbum Donda mientras apenas mostraba su rostro.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians llevó a sus hijos al evento en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta el 5 de agosto.

Para la ocasión especial, la fundadora de SKIMS se vistió completamente con un traje de Balenciaga ceñido, de pies a cabeza, completamente negro, que incluía un accesorio similar a un pasamontañas, imitando el estilo de concierto ecléctico del rapero.