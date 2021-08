Lo que opinan Ryan Reynolds y Blake Lively de que Taylor Swift use los nombres de sus hijas en su música

Jamie McCarthy/Getty Images, JMEnternational/JMEnternational for BRIT Awards/Getty Images

"Las sorprendimos con eso. Sí. No sabían. No tenían idea", dijo. "No les decimos nada. Descubrimos que son más compatibles si no les ofrece acceso a información externa".

El actor de Deadpool, que se casó con la estrella de A Simple Favor en 2012, también reveló en el programa que una de las "ventajas obvias" de estar casado con Blake son sus productos horneados. "No me quejo de eso o del sexo", bromeó.