¡Messi se va del Barcelona! Y estos son los verdaderos motivos

"no se puede formalizar por obstáculos económicos y estructurales [normativa de LaLiga española]. Ante esta situación, Lionel Messi no seguirá vinculado al FC Barcelona. Ambas partes lamentan profundamente que los deseos tanto del jugador como del club no puedan finalmente cumplirse".

Continuaron: "El Barça quiere agradecer de todo corazón la contribución del jugador a la puesta en valor de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".