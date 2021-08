Justin Bieber responde a los medios por publicar fotos suyas donde luce “enfermo y mal”

"Este fue un momento en el que no estaba realmente sano", continuó. "Estaba luchando contra la enfermedad de Lyme, ¿cierto? En todas las fotos principales me veo desaliñado, ¿cierto? Obviamente estaba pasando por un momento difícil, pero es como si estas son las fotos con las que los medios intentan publicar".

El artista de Baby destacó que era frustrante y esperaba que los medios publicaran nuevas fotos. "He hecho muchas sesiones de fotos desde entonces y sí, no tienen que poner estas fotos, pero lo hacen", dijo. "No sé por qué. Quiero decir, mira mi piel ahora. Hay tantas fotos que pueden elegir".