Rihanna se convirtió oficialmente en billonaria: Conoce su imperio

Como todos los magnates, Rihanna ha experimentado altibajos. Pocos meses después de lanzar Fenty Skin, por ejemplo, anunció el cierre de su casa de moda Fenty. Pero sin importar los desafíos, Rihanna continúa construyendo su imperio.

Y es de esperar que esto incluya nueva música. Si bien los fanáticos tendrán que esperar y ver si alguna vez obtienen un nuevo álbum (el último fue Anti en 2016), claramente, la ganadora de nueve premios Grammy ha estado ocupada. "Me encanta hacer cosas", le dijo Rihanna a E! News de 2018. "De lo contrario, me aburro. Por eso, me gusta mantenerme ocupada".

Y no se sabe qué hará a continuación.