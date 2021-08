Mira la emotiva reacción de Kris Jenner después de vender su famosa casa

El hogar es realmente donde está el corazón.

Kris Jenner se despide de su famosa propiedad en un clip extra exclusivo de Keeping Up With the Kardashians, lanzado el 4 de agosto. Si bien Kris ha realizado muchas inversiones inmobiliarias a lo largo de los años, ella vendió la casa de la familia Kardashian-Jenner en diciembre de 2020 y optó por reubicarse en mansiones contiguas con su hija Khloé Kardashian.

En las imágenes inéditas de arriba, Khloé visita a Kris durante el desayuno en la antigua casa de la matriarca. "¿Por qué has vuelto?", pregunta Khloé.