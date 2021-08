No creerás cuánto tiempo le tomaba a Lily James convertirse en Pamela Anderson

"En cualquier punto de tres a cinco horas de peinado y maquillaje todas las mañanas antes de que empezáramos a filmar", dijo el estilista sobre su trabajo con Lily en la tan esperada serie, que concluyó la filmación la semana pasada.

Esto es bastante fácil de creer, ya que el cambio de imagen de Lily a Pamela prácticamente rompió Internet en mayo. De hecho, la estrella de Mamma Mia! Here We Go Again lucía bastante irreconocible con pantalones de cuero, un top corto negro y un peinado rubio decolorado. El coprotagonista de Lily, Sebastian Stan, también hizo que los fanáticos clamaran por más cuando se convirtió en el clon de Tommy Lee en las fotos promocionales.