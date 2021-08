Alicia Machado toma acciones legales ante los señalamientos hechos por Marbella

"Yo quiero que la gente entienda que yo hice esa declaración pública, no por xenofóbica, ni por absolutamente nada por lo que me han tratado, como paraca u otras cosas de las que me tildan", dijo Marbelle en entrevista con el periodista Juan Diego Alvira.

"... Nunca sentí durante el programa que nos odiáramos o que hubiera una pelea cazada con alguien, para nada. Sí se despertaba ese sentimiento de competencia, porque todos queremos ganar y la plata empieza a ser tentadora, pero no pasaba de ahí", agregó.