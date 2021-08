¿Qué sigue para Jennifer López y Ben Affleck después de su escapada italiana?

Pero no te dejes engañar con los vecindarios que han visitado mientras visitan bienes raíces. La fuente aseguró que Ben y Jen no tienen planes de mudarse juntos (al menos no todavía) incluso si es claro que tienen una conexión sin precedentes.

Solo la semana pasada, alguien cercano a Jennifer le dijo a E! News que la actriz está enamorándose de Ben, pero no hay que olvidar que llega solo cuatro meses después de su ruptura con Alex Rodríguez.

Aunque, puesto de forma fácil, "está loca por Ben y solo tiene ojos para él. Siguió adelante con su vida y no está dispuesta a regresar".