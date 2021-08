La receta mexicana que Kim Kardashian le enseñó a Paris Hilton

Como dice el dicho, si no puedes soportar el calor, sal de la cocina. Pero podemos dar las gracias de que Paris Hilton está más acostumbrada de lo que creemos a apagar pequeños incendios a su alrededor. La estrella de Cooking With Paris mostró en exclusiva quienes de sus amigos VIP pueden (o no) cocinar durante la cápsula Daily Pop de E! News ¡Incluso reveló qué receta era su favorita junto a su mejor amiga del pasado Kim Kardashian!