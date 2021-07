La razón por la que Joshua Jackson se opone a un regreso de Dawson's Creek

Después de que Dawson's Creek terminara sus seis temporadas en 2003, Joshua Jackson protagonizó los programas Fringe y The Affair, así como la miniserie Little Fires Everywhere y, más recientemente, la nueva miniserie de drama criminal de Peacock, Dr. Death, en la que interpreta a un médico que en la vida real está cumpliendo cadena perpetua por herir intencionalmente a un paciente en una cirugía espinal fallida.