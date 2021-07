¿Cómo se siente Matt Damon con el regreso de su mejor amigo Ben Affleck con Jennifer Lopez?

"Estoy tan feliz por él", compartió Matt sobre Ben, quien recientemente pasó tiempo con J.Lo en Italia. "Él es el mejor. Se merece toda la felicidad del mundo", continuó. "Me alegro por los dos".

Sin embargo, Matt está más que feliz de que todo vaya bien en la vida personal de Ben.

El actor de 50 años también estaba encantado de volver a colaborar con su mejor amigo en el frente profesional. Los dos se unieron recientemente para escribir la próxima película, The Last Duel, que sería la primera vez que los dos escriben juntos desde su trabajo ganador del Premio de la Academia en Good Will Hunting.