El padre de Meghan Markle recurrirá a la justicia para poder ver a sus nietos

También expresó su preocupación por el nieto Archie Harrison y la nieta Lilibet "Lili" Diana, y aseguró que cree que Meghan y su esposo, el príncipe Harry, han mostrado "mal comportamiento" en sus tratos con la familia real.

"Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son peones. No son parte del juego", continuó. "Y también son miembros de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza".

Meghan le dijo anteriormente a Oprah Winfrey que, aunque se preocupa por su padre, no puede entender por qué ha trabajado con los mismos tabloides de los que desconfía.