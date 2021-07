Britney Spears calienta Instagram posando en topless

El 17 de julio, Britney escribió en Instagram, "Para aquellos de ustedes que eligen criticar mis videos de baile... miren, ¡¡¡no voy a actuar en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso!!! He hecho eso durante los últimos 13 años... Preferiría compartir videos SÍ desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas... Y no, no voy a ponerme mucho maquillaje e intentar intentar intentaren el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer algo real con remixes de mis canciones durante años y suplicando poner mi nueva música en mi show para MIS fans... ¡¡¡¡así que renuncié!!!!"

Ella continuó, "Mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente. Esta tutela mató mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es lo único en este mundo que es muy difícil de matar... sin embargo, ¡¡¡¡la gente todavía lo intenta!!!!"