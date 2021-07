Mira cómo Hilary Duff terminó con el cabello verde por accidente

Hilary Duff confesó un gran error.

La estrella de Lizzie McGuire compartió su último percance con los fanáticos en una serie de clips publicados en su historia de Instagram, donde explicó que mientras tomaba lo que se suponía que era un baño relajante y sin incidentes, las cosas rápidamente dieron un giro inesperado.

"Así que me di un baño", dijo Hilary en su publicación del 21 de julio. "Y me puse un acondicionador en el cabello que pensaba que era para quitar el tono cobrizo, como el [acondicionador] púrpura. Resulta que me sobró de cuando mi cabello era verde. Y ahora lo he vuelto verde, de nuevo."