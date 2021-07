A un lado Bridgerton… Kim Kardashian tiene un nuevo show preferido y es súper hot

¿No te cansas Sex/Life? No estás solo.

Kim Kardashian recientemente comenzó a ver el éxito de Netflix y ya lo consideró su "nuevo programa favorito".

Como muchos fanáticos, la estrella de Keeping Up With the Kardashians escribió al respecto en su chat grupal, que incluye a Khloé Kardashian, La La Anthony y Tracy Romulus. En una captura de pantalla de sus mensajes compartidos en Instagram el 20 de julio, se podía ver a Kim diciéndole a su hermana, "Khloé mira la sex life ahora". Y cuando se enteró de que los miembros del elenco Sarah Shahi y Adam Demos están saliendo en la vida real, se sorprendió por completo y escribió, "¡¡¡¡Alto!!!!"