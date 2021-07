Mira por qué Khloé Kardashian se niega a “sacar” a Tristan Thompson de su vida

Khloé Kardashian lo dijo una vez, "No creo en la venganza".

Y parece que se apega a ese lema cuando se trata de su ex. A pesar de que la estrella de Keeping Up With the Kardashians recientemente rompió con Tristan Thompson, eso no significa que él no sea parte de su vida.

Por un lado, el dúo, que se separó en junio después de reavivar su romance el otoño pasado, comparte a su hija de 3 años, True Thompson. Una fuente cercana a Khloé le dice en exclusiva a E! News que la estrella de la NBA y la fundadora de Good American se han mantenido amistosos para criar juntos a su pequeña.