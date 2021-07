Britney Spears canta uno de sus clásicos con Sam Asghari luego de estallar contra su familia

Además, en su publicación del 17 de julio criticó a Jamie Lynn después de que la ex actriz de Nickelodeon participó en un popurrí de canciones de Britney en los Radio Disney Music Awards en 2017. Britney escribió, "¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en una entrega de premios e interpretara MIS CANCIONES en remixes!!!! ¡¡¡¡Mi supuesto sistema de apoyo me ha herido profundamente!!!!"

Ni Jamie Lynn ni Jamie Spears han abordado públicamente los comentarios de Britney. E! News se había comunicado previamente con los equipos de Jamie Lynn y Jamie Spears para recibir comentarios.