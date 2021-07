El mejor lado de Paraiso Swim Week

Luego de ver a nuestros hermanos de colombianos, nos fuimos al mundo de BFYNE, una marca cuyo eslogan es "Fashion to inspire, Culture to explore", en una presentación de la mano de Models Of Color Matter, una organización enfocada en dar visibilidad y equidad a modelos negras.

Una pasarela que no solo estaba llena de vida, color, cutouts, vuelos, holanes, kaftans y demás, sino un statement y celebración a la mujer negra en todo su esplendor, sin duda una forma increíble de tomar la visibilidad de cualquier plataforma, amamos.