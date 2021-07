Las estrellas de Élite dejan atrás la cuarta temporada con estos radicales cambios de look

La diseñadora de vestuario, Cristina Rodríguez, dijo a Vogue España: "Élite es una serie muy producida. Te pasan cosas dramáticas, pero siempre vas ideal, te pase lo que te pase".

Continuó: "A veces es mejor empezar con nuevos personajes, porque cuando ya tienes a otros con los que llevas muchos tiempos, haces muchas cosas. Los personajes nuevos son más vírgenes, se tiran más a la piscina, porque está claro que a medida que vas trabajando, te apetece menos ir tan producido. Así que a mí me apetecía mucho que viniesen personajes nuevos. Por eso, y porque tengo un gravísimo problema con el aburrimiento: cuando algo me lo sé, quiero otra cosa, por eso me dedico a esto".