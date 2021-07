Jennifer Lopez demuestra que le encanta tu amor por Bennifer

Además de Samuel, Affleck también comparte a sus hijas Violet, de 15 años, y Seraphina, de 12, con su ex Jennifer Garner. En cuanto a lo que piensa la estrella de Alias sobre el romance de su ex, una fuente le dijo a E! News, "Jen no quiere involucrarse. Ella ha seguido su camino por completo. Continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también".