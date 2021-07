Tristan Thompson arremetió contra Lamar Odom for halagar a Khloe Kardashian en Instagram

Hace solo dos meses, Lamar le aseguró a Andy Cohen que ya no estaba en contacto con la estrella de Keeping Up With The Kardashians. "Desafortunadamente, sabes, por culpa de mi comportamiento y un par de malas decisiones, ya no hablamos el uno con el otro. Extraño mucho a su familia" aseguró el ex miembro de la NBA.

En ese momento, Khloe y Tristan aún estaban tratando de reconciliarse. Se habían reunido mientras avanzaba la cuarentena y fue en otoño en que oficializaron su romance, donde Khloe tomó varios vuelos para visitarlo en Boston mientras jugaba con los Celtics. Todo llegó a su fin hace unas tres semanas, donde rompieron de nuevo entre nuevos rumores de infidelidad.