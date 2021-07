Pampita detalla cómo vive los últimos días de su embarazo

"El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en irme a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas", explicó Pampita hace unos días en Intrusos.