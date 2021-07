Maluma y Scott Disick llevan su pelea al siguiente nivel

Tras la respuesta de Maluma, la estrella de Flip It Like Disick escribió: "@maluma, no tuve que esforzarme tanto, olvídate de ti mismo, eres un chiste".

Por suerte, las sospechas de muchos fans resultaron ciertas y todo se trataba de un proyecto juntos.

Maluma reclutó a la estrella de Keeping Up With the Kardashians para un papel protagónico en el video musical de Sobrio, y no lo muestra precisamente como un héroe.