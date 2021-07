Mira el dulce regalo de cumpleaños que Travis Barker le dio a Penelope Disick

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también se ha vuelto más musical últimamente, y así lo demostró Alabama Barker, la hija de Travis, cuando publicó un video de Kourt y Travis tocando "Heart and Soul" juntos en el piano. Desde visitas a sesiones de estudio de música hasta vacaciones familiares, la fundadora de Poosh se ha vuelto cada vez más seria con Travis desde que su larga amistad se volvió romántica en diciembre de 2020.

"Realmente tienen un vínculo como ningún otro", le dijo una fuente a E! News en abril de 2021. "Nadie la había visto sentirse así por un hombre en mucho tiempo... Ella ha expresado que se casaría con él".